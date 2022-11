Marco Giallini | chi è | età | carriera | film | Il principe di Roma | moglie | figli | fidanzata | ultimo film | foto e Instagram

(Di domenica 13 novembre 2022) Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio, che parlerà dell”dal titolo Ildi. E si racconterà a cuore aperto: dallaalla sfera sentimentale. Dagli esordi al debutto diè nato ail 4 aprile del 1963 ed è un noto attore italiano, candidato per sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento. A soli 22 anniè entrato nel mondo della recitazione: nel 1985 si è iscritto alla Scuola di Arte Drammatica di“La Scaletta” e fra il 1988 e il ...

Saràa presentare il film 'Il Principe di Roma', al cinema dal 17 novembre per la regia di Edoardo Falcone. Nel talk dedicato a Ballando con le stelle, in studio Giampiero Mughini, ...... arriverà nelle sale, a partire dal 17 novembre, il lungometraggio di Edoardo Falcone con, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana ...Con Mara Venier in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, anche Rosanna Banfi, Marina Occhiena e Franco Ricciardi ...Puntata ricca quella di oggi, 13 novembre 2022, di Domenica In (dalle ore 14) con Mara Venier pronta a intervistare diversi ospiti in quella che ...