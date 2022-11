Maratona Ravenna 2022 in tv oggi | canale | orario e diretta streaming running

(Di domenica 13 novembre 2022) Tutto pronto per la HokadiCittà d’Arte, imperdibile appuntamento diche mette in palio anche i titoli italiani. La 23esima edizione della corsa torna ad assegnare i titoli tricolore sulla distanza dei 42,195 chilometri, dopo averlo già fatto nel 2015, 2018 e 2019. In campo maschile fari puntati su Alessandro Giacobazzi, Alessio Terrasi e Salvatore Gambino, mentre tra le donne attenzione a Martina Facciani, Giulia Sommi e Denise Tappatà. Attesi al via anche i keniani Chelimo Kipkorir (PB 2h07:38 datato 2010) e David Kipketer Kogei (2h13:46 nel 2019) tra gli uomini e Sarah Jerop e Viola Jepchirchir Kimeli tra le donne. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento con la partenza è fissato per le ore 9.15 di domenica 13 novembre in via di Roma davanti ...

Domenica è in programma la 23esima edizione della HOKAdiCittà d'Arte e, per l'occasione, il Basketpropone biglietti a 5 per la partita in programma contro la Tramec Cento ...Si è aperto oggi, sabato 12 novembre, il weekend della 23esima edizione della HOKAdiCittà d'Arte.Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza ...Il 12 novembre s'è svolta la "corsa a 6 zampe" Dogs & Run, in occasione dell'Hoka Maratona di Ravenna. L’appuntamento, andato in scena al Pala de ...