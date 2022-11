Manchester United | retroscena su Shaw

Calcio d'Angolo

Domenica Brighton - Aston Villa e Fulham -Domani: Brighton - Aston Villa ore 15 e Fulham -ore 17,30. Il massimo campionato inglese tornerà in campo il giorno di Santo Stefano (sarà un lunedì), con le partite della 17/a ... Fulham - Manchester United: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 13/11/2022 - Calcio d'Angolo Scivolone della squadra di Guardiola, sorpresa in casa dal Brentford. Ne approfittano i Gunners di Arteta, che battono a domicilio i Wolves e volano a +5. Newcastle terzo davanti al Tottenham di Conte ...Sabato ricco di colpi di scena nell'ultimo turno di Premier League prima della prevista sosta per i Mondiali in Qatar. (ANSA) ...