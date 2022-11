Manchester United | la situazione per il rinnovo di De Gea

Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, ritorno a casa e intreccio con Cristiano Ronaldo. Ecco la sua prossima destinazione. Dopo aver inanellato una buona continuità di risultati positivi, la Juventus è adesso ...Le formazioni ufficiali di Fulham -, 16giornata di Premier League 2022/2023 . I Red Devils sono attesi da una trasferta molto insidiosa contro la squadra nona in classifica a quota 19 punti, appena quattro in meno ... Il Manchester United non molla Vlahovic | Mercato | Calciomercato.com Nelle ultime ore in Inghilterra si è parlato molto della possibile cessione di Harry Maguire da parte del Manchester United a fine stagione. Secondo ...Il Cristiano Ronaldo bis al Manchester United non ha ottenuto gli effetti sperati e la partita contro il Fulham potrebbe essere la sua ultima ...