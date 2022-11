Agenzia ANSA

"Ringrazio il Ministroper l'attenzione dimostrata per il territorio marchigiano e le zone colpite dall'alluvione dello scorso settembre, rinnovando la concreta vicinanza già espressa dal ...Ringrazio gli allora presidente Nelloe assessore Marco Falcone per essersi fatti carico ... al secondo piano del palazzo municipale, è stata la "vittima" illustre deldei primi di ... Maltempo: Musumeci sente Acquaroli, presto incontro a Roma - Cronaca "Ho voluto sentire il presidente della Regione Marche per assicurargli la vicinanza del governo Meloni alle famiglie ed alle imprese danneggiate dalle recenti calamità. (ANSA) ...Paura sul litorale di Quercianella (Livorno) per un uomo travolto da un'onda che l'ha trascinato in mare e che è stato salvato grazie a due passanti che si sono tuffati in acqua per recuperarlo. (ANSA ...