Maltempo | domani allerta gialla in sei regioni

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Arrivano piogge e temporali nel Centro Sud. L’avviso della Protezione Civile prevede dalla notte di oggi, domenica 13 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania e il persistere dell’instabilità sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di, lunedì 14 novembre,su settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito ...

a Roma, allerta meteo gialla nel Lazio per temporali: piogge tra notte e mattino. Le previsioni (e le temperature) perEppure l'azienda ha pensato bene di scatenare dalla scorsa ...Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di, lunedì 14 ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso diAllerta meteo gialla domani nel Lazio per Lunedì 14 Novembre. La Protezione civile del Lazio comunica che è stato emesso l'avviso di condizioni ...Allerta maltempo domani, lunedì 14 novembre, in sei regioni del Centro Sud. Lo annuncia la Protezione civile precisando che ...