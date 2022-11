Maldini sicuro | “Crediamo nella rimonta” | poi la frecciatina su Milan-Napoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Dopo la vittoria del, in casa e contro la Fiorentina, è arrivato ai microfoni di DAZN, Paolo. Il ds dei rossoneri ha commentato la vittoria proprio della sua squadra, parlando anche delche resta a +8 dai rossoneri, in classifica. I campioni d’Italia in carica inseguono i partenopei e a parlare delsono proprio i rossoneri, attraverso le parole di Paolo. Ecco, di seguito, cos’ha detto ai microfoni di DAZN: “Ilha fatto delle cose incredibili. Parliamo di una squadra che ha vinto 11 partite consecutive, io dico che è soprattutto merito loro se siamo a -8”. Lo stesso ds dei rossoneri però, ha anche ricordato la sconfitta a San Siro, proprio contro gli attuali capolisti in Serie A. Di seguito, le dichiarazioni di Paolo ...

