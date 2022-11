Maldini | «Contro il Napoli meritavamo di vincere | ci crediamo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 novembre 2022) Paoloa Dazn dopo la vittoria del Milan per 2-1 sulla Fiorentina. «Il pareggio avrebbe cambiato i due mesi, la preparazione, la vittoria era quello che ci interessava di più, l’abbiamo raggiunta con sacrificio, non con una partita pulita, senza gioco armonioso, senza quelle cose che ci hanno contraddistinto per quest’anno calcistico, ma avevamo voglia die ce l’abbiamo fatta. «Non abbiamo tanti giocatori che andranno al Mondiale,. Uno come Giroud che ha 36 anni e corre, non è il suo caso quello di risparmiarsi.: «Abbiamo due punti in meno dell’anno scorso, la differenza è che ilha fatto cose incredibili, è soprattutto merito loro. Forse a Cremona siamo stati molto brutti e abbiamo affrontato molto male la partita. Per il resto non si può dire niente, siamo agli ottavi di Champions, ...