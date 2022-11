Malattie respiratorie | cura e prevenzione vanno a braccetto con la piantumazione di nuovi alberi

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 13 novembre 2022) Non c’è solo il Covid: sono 4 milioni gli italiani che soffrono di broncopneumopatia cronico ostruttiva alla quale si aggiungono asma, tumori al polmone e oltre 200 diverse patologie delle vie. A causa, in larga parte, di quello che immettiamo nei nostri alveoli. Insomma, se è vero come è vero che “siamo l’aria che respiriamo”, ladell’ambiente èdel respiro. E quindi della vita. E’ quanto sottolinea la Società italiana di pneumologia (Sip), che si è riunita a congresso a Catania nei giorni scorsi. Il professor Luca Richeldi, past president della Sip e presidente della Federazione italiana di pneumologiaLe due strade da percorrere per salvare le nostre viePer intervenire positivamente su questo che si delinea come una vera e propria emergenza sanitaria abbiamo due strade. La prima ...