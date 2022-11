ilmessaggero.it

un cagnolino È successo verso le 17.30: il piccolo volpino di Pomerania Blondi di quattro anni, si trovava a una trentina di metri dal suo proprietario Dino Xaiz che in quel momento era ...un cagnolino È successo verso le 17.30: il piccolo volpino di Pomerania Blondi di quattro anni, si trovava a una trentina di metri dal suo proprietario Dino Xaiz che in quel momento era ... Lupo sbrana cagnolino sotto gli occhi del padrone, choc in Centro nel paese del Bellunese CANALE D’AGORDO (BELLUNO) - Paura nel cuore del paese: un lupo ha sbranato un piccolo cagnolino di compagnia sotto gli occhi del padrone. L’allarme sulla presenza del predatore ...Nel corso della loro camminata, i due hanno infatti rinvenuto tra la vegetazione accanto al camminamento la carcassa di una capra verosimilmente attaccata e sbranata da un lupo. Hanno subito avvisato ...