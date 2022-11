Lukaku | lunedì la risonanza magnetica in vista del Mondiale

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022)sarà il giorno della verità per Romelu. L’attaccante dell’Inter sosterrà lache chiarirà a che punto è la guarigione della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il ct del Belgio, Martinez, lo ha inserito nell’elenco dei 26 giocatori che partiranno per i Mondiali in Qatar, pur sapendo che attualmente le sue condizioni sono incerte. Sarà dunque l’esame della verità quello a cui verrà sottoposto il belga tra poche ore, a circa una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo. SportFace.