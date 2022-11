L' omicidio di Paolo Stasi | sentiti gli amici contattati col telefonino Nelle telecamere la fuga del killer

(Di domenica 13 novembre 2022) Gli investigatori sono stati ancora in casa della vittima. A Francavilla Fontana la fiaccolata per la legalità

FRANCAVILLA FONTANA - Fiori bianchi, un girasole giallo, rose rosse e candele. Qualcuno li ha lasciati fuori alla porta di casa in via Occhibianchi. Proprio doveStasi è stato ammazzato con due colpi di pistola . Sono stati portati dai suoi amici, ma anche da gente che non lo conosceva. Un gesto di vicinanza e di solidarietà per la morte di questo ...... quella che va dalla Seconda guerra mondiale fino all'di Aldo Moro. Anche se è ambientato ... fratello del protagonista, interpretato daBriguglia, perfetto nel suo ruolo. = '1668320257' ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il 19enne Paolo Stasi è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa. L'agguato il 9 novembre a Francavilla Fontana (Brindisi), in via Occhibianchi. L'omicidio ...