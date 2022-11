Liverpool | nel futuro ancora gli USA | affare da 3 mld

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilsarebbe in trattative con un acquirente con sede negli Stati Uniti d’America, interessato a rilevare il club, attualmente controllato dal Fenway Sports Group. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i colloqui tra le parti starebbero proseguendo da diverse settimane, anche se non èdetto che si arrivi ad un’intesa. Il Fenway Sports L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

LE INDISCREZIONI Secondo il Mail, sarebbe stato questo anonimo investitore diverse settimane fa a farsi avanti con Fsg chiedendo della situazione del, che il gruppo ha acquistato2010 ...E Southgate ha fatto proprio quellomomento in cui ha regalato Tomori ai rossoneri per il mese ... la cui preparazione è stata disturbata da un infortunio capitatogli al, con uno ...Secondo il Mail, sarebbe stato questo anonimo investitore diverse settimane fa a farsi avanti con Fsg chiedendo della situazione del Liverpool, che il gruppo ha acquistato nel 2010 per una cifra ...Osimhen vola con il Napoli: impatta benissimo di testa il cross di Elmas e segna il suo nono gol in campionato, decimo stagionale, l'ottavo da quando è tornato in campo ...