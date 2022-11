LIVE – Siena-Modena 0-0 16-22 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Latestualedi Emma Villas Aubay-Valsa Group, partita valevole per la settima giornata della regular season didimaschile. La neopromossa formazione di Paolo Montagnani, fanalino di coda della classifica a quota tre punti, vuole sfruttare il campo di casa per centrare la seconda vittoria nella massima serie. Dall’altra parte della rete ci saranno però i sempre temibili uomini di Andrea Giani, fin qui piuttosto altalenanti. I Canarini sono settimi in classifica con otto punti e vogliono rilanciarsi conquistando la terza vittoria stagionale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 13 novembre al Palasport Mena Sana PalaEstra di ...