LIVE Roma-Torino 0-0 | esce Volpato | al suo posto El Shaarawy

(Di domenica 13 novembre 2022) Una settimana molto complicata quella vissuta dalla. In sette giorni, prima il derby perso con la Lazio, poi il pareggio a Sassuolo e le...

Formazioni UFFICIALI- TorinoROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. MourinhoTORINO (3 - 4 - 2 - 1): ...Calciomercato.it vi offre i due matchin tempo reale. Formazioni UFFICIALI Verona - Spezia e ...Napoli* 41 punti; Milan, Lazio e Inter* 30; Juventus 28; Atalanta* 27;26; Udinese* 24; Torino ...Roma-Torino. L’ultima, poi il lungo letargo prima di un Mondiale che sta mandando fuori di testa un po’ tutti gli allenatori, compreso José Mourinho, alle prese con quei ...PRIMO TEMPO 47' Ancora un cross di Lazaro, troppo basso questa volta e la Roma può allontanare di testa, per poi conquistare il fallo. 46' Vlasic in area ha un'idea ...