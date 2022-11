LIVE Milan-Fiorentina | serie A calcio in DIRETTA | ai rossoneri il primo pallone

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? INIZIATA!subito offensivo sulla fascia Theo-Leao. 18:01 Ild’inizio toccherà al. Si attende solo il fischio del direttore di gara. 17:59 Terminato ora l’inno dellaA davanti ad un San Siro tutto esaurito per l’ultima partita delnel 2022. 17:58 Le due squadre sono nel tunnel. Tutto pronto per l’ingresso in campo e l’inizio dell’incontro. 17:55 Stupisce invece la scelta di Italiano in attacco con il ruolo di centravanti affidato nuovamente a Cabral, nonostante il ritorno al gol di Luka Jovic nella partita contro la Salernitana, rete decisiva per battere i campani con il risultato di 2-1. 17:52 Nelci saranno due ritorni importanti quest’oggi: Theo Hernandez e Olivier Giroud, squalificati per ...