LIVE Milan-Fiorentina 1-1 | serie A calcio in DIRETTA | minuti decisivi a San Siro

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91?ora spaccato in due tra fase offensiva e difensiva, lasciando grandi spazi alle ripartenze della. 90? Saranno 4 idi recupero. 89? Salvataggio di Tomori: ripartenza della squadra di Italiano con Amrabat che serve Terzic a sinistra, il quale crossa in mezzo per Ikonè. L’attaccante viola conclude verso la porta e supera Tatarusanu, ma trova la pronta risposta di Tomori a pochi passi dalla linea di porta. 87?d’angolo per lacon Kouame che ha dato nuova linfa all’attacco viola. 86? Non si capiscono Kouame e Jovic, con il numero 99 che da la palla sul secondo palo mentre il compagno tagliava sul primo. 85? Ultimo cambio per il: dentro Ante Rebic al posto di Sandro Tonali. ...