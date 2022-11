LIVE Milan-Fiorentina 1-1 | serie A calcio in DIRETTA | Barak risponde a Leao

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Torna a farsi vedere ilin attacco: Brahim Diaz fermato fallosamente ad una trentina di metri dalla porta di Terracciano. Punizione insidiosa affidata a Tonali. 30? Continua a spingere la: Ikonè conquista und’angolo, ma sugli sviluppi di questo non riesce ad essere pericolosa. 29? Pareggio meritato per la squadra di Italiano, che dopo l’inizio difficoltoso ha preso in mano le redini della partita, impensierendo diverse volte la difesa avversaria. 27? Gooooooolsi gira al centro dell’area e tira verso la porta. Il pallone dopo esser passato sotto le gambe di Tomori sbatte sulle gambe di Thiaw e beffa Tatarusanu.1-1. 24? Punizione battuta da Venuti. ...