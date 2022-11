LIVE Milan-Fiorentina 1-1 | serie A calcio in DIRETTA | aumentano il proprio livello i rossoneri alla ricerca della vittoria

Leggi su oasport

71? Giroud tenta la rovesciata per girare in porta un cross di Leao, ma non trova la porta. 69? Tatarusanu salva la propria porta da un quasi autogol di Kalulu: Jovic dialoga con Barak ed entra in area di rigore. Il numero 20 rossonero chiude tutto, rischiando però di complicare la vita alportiere. 67? Le due formazioni ora sembrano giocare a specchio: entrambe operano una pressione alta una volta perso il pallone, mentre in fase offensiva fanno girare la sfera per cercare il varco giusto. 65? Doppio cambio nella: entrano Jovic e Duncan per Cabral e Mandragora, che con l'ammonizione appena ricevuta rischiava grosso. 63? Giallo per Mandragora per un intervento in ritardo superata la linea di metà campo. È il terzo ammonitodopo ...