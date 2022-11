LIVE Juventus-Lazio 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | inizia il match!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? KEAN! Occasionecon il classe 2000 che entra in area dalla sinistra e conclude con un sinistro incrociato che termina di poco largo. 5? Rimessa laterale in zona d’attacco in favore dei padroni di casa. 3?propositiva in questo avvio, traversone dalla sinistra di Kostic fuori misura. 1? SI PARTE! Lamuove il primo pallone del match. 20.44 Abbraccio tra i tecnici Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. 20.43 Squadre in campo, tra pochissimo si parte. 20.40 Squadre nel tunnel, cinque minuti all’inizio del match. 20.35 A disposizione per la: Pinsoglio, Scaglia, Barbieri, Bonucci, Chiesa, Di Maria, Miretti, Paredes, Rugani, Soulè. 20.30 A disposizione per la: Adamonis, Maximiano, Antonio, ...