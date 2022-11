LIVE Italia-Francia | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il bronzo!

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, finale per la medaglia di bronzo deidisu. Al Pala Aldo Cantoni di San Juan (Argentina) gli uomini di Alessandro Bertolucci vanno a caccia di una medaglia che manca dal 2001. Compagini che si sono già affrontate nel girone A, con il match che si concluse sul 4 pari. Il team azzurro sfida i cugini d’oltralpe per il terzo gradino del podio. Serviranno le parate di Riccardo Gnata, e le scorribande offensive di Ambrosio, Cocco, Verona e Malagoli. Necessario il contributo di tutt gli alfieri tricolori, per raggiungere un obiettivo prestigioso dopo l’ottimo girone e la sconfitta in ...

OA Sport

L'ultimo confronto risale allo scorso 5 ottobre quando, in Coppa, finì 2 - 1 in favore del Gubbio. A dirigere il match sarà Maccarini di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Giorgi di Legnano ...... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C. LIVE Italia-Portogallo 0-3, Mondiali hockey su pista in DIRETTA: azzurre ai piedi del podio. Bronzo alle lusitane Rivivi le emozioni di un concerto dei leggendari Queen in questo grande spettacolo tributo! Rivivi la leggenda. Descritti come il miglior tributo in Europa, i più simili all’originale, Break Free – Qu ...Ma, secondo me non cambierà niente, vista l'ottusità della Fiba Otto partite in programma nel sabato NBA che parte con una sfida nella serata italiana: alle 22 la palla a due tra Los Angeles Clippers ...