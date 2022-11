(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 – Rientra Ipinazar, che cercherà di dare un tocco maggiore di imprevedibilità all’attacco azzurro. 16.20 – Scaramucce ed atmosfera che si scalda a gioco fermo dopo un contatto fortuito. 18.08 – GOOOL! Andreanon sbaglia.3. 18.08 –! Fallo e cartellino blu per Mathieu La Roux. 19.25 – Bruno e Roberto Di Bendetto continuano a tenere sotto pressione la retroguardia azzurra, che stavolta si salva in qualche modo. 20.53 – Azzurri che non riescono a scalfire le difese transalpine e provano con delle conclusioni dalla media distanza che non impensieriscono Bonneau. 22.15 – Vantaggio. Carlo Di Benedetto ubriaca di finte Riccardo Gnata e firma il gol del sorpasso ...

OA Sport

DOVE VEDERE GLI MTV EMAs 2022 Inl'eventoandrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con ilShow su MTV (canale Sky 131 e in streaming su ...1' DI LETTURA Grande vittoria delle spadiste azzurre, che a Tallinn hanno dominato la prova odierna con una formazione composta dalle due vicecampionesse mondiali a squadre Rossella Fiamingo e ... LIVE Italia-Francia 3-3, Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA: Malagoli trasforma il penalty del pareggio Il gruppo vince nella categoria Best Italian Act, battendo la concorrenza di Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin ...I Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Best Italian Act degli MTV EMA 2022: congratulazioni! La band era in lizza nella categoria dedicata al nostro Paese insieme ad Ariete, Blanco, Elodie e Månes ...