LIVE Italia-Francia 2-2 | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | arriva il pareggio dei transalpini

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.13 – Fase di gioco favorevole alla, che muove la propria manovra con passaggi rapidi e precisi. 4.30 – Molto chiusa la compagine francese in questi frangenti. Isono molto pericolosi in ripartenza. 5.52 – Nuovo. Bruno Di Benedetto recupera palla a metà campo e scaglia un tiro potentissimo che brucia Gnata. 6.57 – Secondo fallo di squadra commesso da Andrea Malagoli. 7.53 – Proteste dei giocatori della, che lamentano due contatti dubbi non sanzionati dagli arbitri. 9.25 –che muove bene il gioco cercando di aprire la difesa transalpina con passaggi verso la profondità del campo. 10.46 – Time out. 11.23 – Azzurri costretti a difendersi, ...