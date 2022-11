L'Inter sbanca Bergamo. Monza Salernitana 3 - 0. Pari tra Roma e Torino. Spezia supera Verona

Alla fine la spunta l', il match contro l'Atalanta finisce 3 - 2 per la squadra di Simone Inzaghi grazie alla doppietta di Dzeko e all' autogol di Palomino . Secondo posto in classifica per la ...Alla fine la spunta l', il match contro l'Atalanta finisce 3 - 2 per la squadra di Simone Inzaghi grazie alla doppietta di Dzeko e all' autogol di Palomino . Secondo posto in classifica per la ...L'Atalanta chiude il 2022 con la terza sconfitta consecutiva. Al Gewiss Stadium nel lunch match del quindicesimo turno passa l'Inter. L'Inter di Inzaghi sbanca Bergamo con un 3-2 di vitale importante ...Risposta doveva essere e risposta è stata. L'Inter di Simone Inzaghi riesce a sbancare il Gewiss Stadium ottenendo tre punti preziosissimi in casa dell'Atalanta al termine di un ...