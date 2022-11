Gazzetta del Sud

A fatica, ma pur sempre una vittoria per chiudere il 2022 nel migliore dei modi. L'l' Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium con un 3 - 2 che ha tanto di Dzeko , ritrovatosi fondamentale dopo lo stand - by del Lukaku bis: sua la doppietta (in risposta al rigore ...- Napoli Borussia Dortmund - Chelsea- Porto Paris Saint Germain - Bayern 2022 - 11 - 07 12:02:55 Champions League, via alla diretta Pedro Pintoi telespettatori collegati e tutti i ... L'Inter saluta il campionato sbancando Bergamo: Dzeko-show La squadra di Inzaghi batte finalmente una big: ma quanta fatica nel finale. I bergamaschi incassano il terzo ko consecutivo ...Atalanta-Inter 2-3 Marcatori : 25'pt Lookman (rig), 36'pt Dzeko; 11'st Dzeko, 16'st aut. Palomino, 32'st Palomino. ATALANTA (4-2-3-1) : Musso 5.5; Hateboer 5, ...