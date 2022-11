Libri | due nuovi appuntamenti per “Incontri di Valore 

(Di domenica 13 novembre 2022) Duedi grandi contenuti, dueospiti di prestigio e spessore. Rispettivamente glin.7 e n.8 in programma, nella nuova edizione della kermesse fondata e diretta da Nicola Ruocco. Sempre presso la casa del celebre salotto letterario che è l’Hotel Habita79 in Pompei, lunedì 14 ospite alla kermesse il noto giornalista RAI, nonché direttore RAI, Marco Frittella, col suo nuovo libro “L’Oro d’Italia”. Venerdì 18 invece sarà il turno dello scrittore, vincitore del Premio Bancarella 2022, Paolo Roversi, col nuovo intrigante e suggestivo thriller “Black Money”. Nel suo “L’Oro d’Italia”, edito Rai, Marco Frittella racconta – attraverso la voce di archeologi, manager, politici – le storie dei recuperi degli straordinari beni culturali e artistici ...

