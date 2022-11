Libano | i militari italiani decorati con la medaglia Onu

(Di domenica 13 novembre 2022) Si è svolta alla base “Millevoi” di Shama, sede del Contingente italiano in, la cerimonia militare della Medal Parade per i Caschi Blu. Il Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, Comandante del Contingente Italiano ine del Settore Ovest di UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon), ha presieduto la cerimonia alla presenza del Force Commander e Head of Mission di UNIFIL, Generale Aroldo Lazaro, del Console onorario italiano a Tiro dott. Ahmad Seklaoui, del sindaco di Tiro, ing. Hassan Dbouk e di numerose autorità civili,e religiose. Con lacommemorativa delle Nazioni Unite, è stato così riconosciuto l’impegno profuso quotidianamente dagli uomini e dalle donne del Contingente italiano nel sud del, grazie al quale, senza soluzione ...

