Leao va al Mondiale e saluta il Milan | 'Ci vediamo presto'

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilchiude il 2022 con la vittoria sulla Fiorentina, grazie anche al gol di Rafael. L'attaccante portoghese, in partenza per il...

... dopo la lunghissima e perigliosa pausa per il, potrà sottrarglielo. Tuttavia un Milan con ... Neanche due minuti di gioco (1'34') e, su apertura - assist di Giroud, ha bruciato Milenkovic ...Qualcuno può aver giocato pensando alNoi abbiamo molti giocatori che andranno, prendete ... Die Barak (i migliori delle rispettive squadre) le altre reti del match di San Siro. I ...Un gol nella sera in cui viene premiato come MVP della Serie A del mese di ottobre è sicuramente uno dei modi migliori per congedarsi momentaneamente da San Siro: Leao apre le danze ...Sono sicuro che anche nel calcio esistano i tifosi intellettualmente onesti. E credo, per esperienza diretta, che moltissimi si contino tra i milanisti. Dunque nessuno di loro si offenderà se scrivo c ...