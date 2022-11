Le ragazze della New Gica Monreale stravincono con il Volley Sciacca

IlGiunco.net

... Giulia Rizzi e Roberta Marzani ha sconfitto in finale l'Ucraina con il punteggio 33 - 28, in seguito ad un assalto in cui le nostre sono sempre state in controllosituazione. Ledel CT ...... la piccolissima Noemi Simioni , del gruppoin Gamba, nata a marzo di quest'anno e quindi ... le iscrizioni sono andate molto bene, il richiamo dell'attività sportiva esolidarietà ha ... Porcari troppo forte, quinta sconfitta in campionato per le ragazze della Gea Scherma, inaugurata la Coppa del Mondo con le tappe di Algeri (sciabola), Tallin (spada femminile), Berna (spada maschile) e Bonn (fioretto maschile). Vincono ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...