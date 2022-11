Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1 | decisivo l’autogol di Milenkovic

Leggi su 11contro11

(Di domenica 13 novembre 2022) Reduce dal deludente pareggio in casa della Cremonese, ilè riuscito subito a tornare ad una vittoria fondamentale per la classifica contro un’avversaria complicata come la. Tre punti preziosi quelli guadagnati dai rossoneri che terminano questo 2022 a -8 dalla capolista Napoli. Ad aprire le danze ci ha pensato il solito Rafael Leao capace con il suo immenso talento di bruciarein velocità. La squadra di Vincenzo Italiano, però, non si è affatto arresa trovando il pareggio grazie alla prima rete di Barak. Le numerose occasioni create e il pressing asfissiante condotto dai toscani hanno messo in seria difficoltà il Diavolo per gran parte della partita. Alla fine, abbastanza fortunosamente, i padroni di casa hanno trovato il raddoppio grazie aldisu ...