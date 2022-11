"Le Ong vanno bloccate". La maggioranza degli italiani sta con il governo

Nicola Porro

In relazione al contenuto del documento,sottolineati due aspetti, quello che riguarda il soccorso in mare da parte delle navi delle, definite navi private, e quello della redistribuzione ...Tra donazioni private e stanziamenti di altre associazioni, i bilanci dellesforanodi gran lunga oltre i due milioni promessi dal Bundestag. Il vero dato da sottolineare è quello politico . “Le Ong vanno denunciate”. Un armatore rivela le 3 irregolarità Migranti e Ong: gli italiani premiano Meloni Dalla rilevazione si legge ... rifiuto della prima offerta di lavoro e avere una durata limitata. Il 19% ritiene che andrebbe eliminato in ogni caso; il 34 ...Il Bundestag pronto ad approvare uno stanziamento triennale a favore delle Ong che gestiscono la nave Sea Watch 5 ...