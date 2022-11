Laudanna e Vaccarono lasciano Cda del Sole 24 Ore

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 novembre 2022) I consiglieri Fabio Domenicoe Chiarasi dimettono dal consiglio d’amministrazione del24Ore. Lo rendo noto la società, precisando che la decisione digiunge alla luce della partnership comunicata al mercato lo scorso 3 ottobre oltre che in ragione del suo attuale ruolo presidente e a.d. del Gruppo Multiversity.lascia il Cda in ragione dei suoi nuovi impegni professionali al di fuori del Gruppo 24Ore, che non le consentono di rivestire anche la carica di amministratore della società. L'articolo proviene da Ildenaro.it.