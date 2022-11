L' affaire Montesano La Rai lo espelle | lui | La Rai sapeva Chiamo gli avvocati! E' già un Giorno in pretura

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 13 novembre 2022) Non si è mai capito perché l’hanno fatto entrare, ora hanno finalmente un motivo per mandarlo fuori. La Rai ha deciso dire Enrico, uno dei partecipanti di Ballando con le Stelle. Questa la ragione ultima: durante una delle prove, il comico ha indossato una maglia della X Mas, formazione militare della Repubblica di Salò. A denunciare questa sfilata di simboli malandati è stata Selvaggia Lucarelli che a sua volta è la “giurata” del programma Ballando con le Stelle. Ovviamente l’ha denunciato sul suo profilo social con tanto di corruccio. E’ un canovaccio collaudato: “Guardate- che schifo-facciamo qualcosa”. Parte l’indignazione collettiva. “Cacciatelo! Che attendete?”. La Rai si mobilita. Vi risparmiamo le solite: “Convocate la Commissione di Vigilanza”. In verità non si capisce come la Rai abbia consentito, o meglio, si capisce ...