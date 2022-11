La traversata di Russel Vince il Gp del Brasile Ferrari | c' è un problema

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 13 novembre 2022) Bravo Georgel. Prima di tutto va detto questo. Bravo perché ha vinto il suo primo Gran Premio di una carriera che certamente è destinata a grandi cose. Bravo perché ha messo fine a un digiuno Mercedes che durava esattamente dalla gara inlo scorso anno. Unadel deserto lunga 21 Gran Premi. Ancora una volta Hamilton deve rinviare l’appuntamento con la bandiera a scacchi per primo e beffardamente sente l’inno inglese sul podio senza essere lui ad essere sul gradino più alto. Dato al il merito che si è guadagnato, il tema di giornata è diventato il rapporto non certo lineare tra i muretti box e i piloti. Ha fatto letteralmente ridere il team radio dato a Verstappen di rimanere dietro Perez nell’esatto momento in cui l’olandese infilava il messicano alla fine del rettilineo d’arrivo. ...