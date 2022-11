La Spal-lata di Cannavaro a De Rossi | una vittoria dai mille risvolti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In un colpo solo, Fabioha ottenuto il successo tanto atteso e cancellato l’ombra “fastidiosa” di Daniele Deche avrebbe potuto condizionare i pmi giorni del Benevento. Perdere contro quello che, per un fine settimana, era stato il tecnico designato a raccogliere l’eredità di Fabio Caserta, avrebbe infatti potuto generare pericolosi paragoni e futili interrogativi. Il gol di La Gumina ha invece avuto il dolce sapore della liberazione, perché in questo momento la Strega aveva bisogno solo di tranquillità per ritrovare se stessa, in attesa del rientro di qualche infortunato. Non c’è medicina migliore di un successo per approcciare alla sosta e lenire le ferite. Unaattesa settanta giorni esatti, un arco temporale che ha unito Venezia a Ferrara. Una ...