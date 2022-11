La Roma è una polveriera | Mourinho riacciuffa il Torino nel finale | ma troppo nervosismo

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Questaè una. Il pareggio contro ilnon è il modo peggiore per salutare il 2022 fatto di salite e di discese clamorose, ma di certo non il migliore. Di fatto, l’ultima vittoria è quella in Europa League col Ludogorets, poi il derby perso e i due pareggi tra Sassuolo e oggi che non possono certo lasciar soddisfatti l’ambiente. Tanto,per i giallorossi anche contro i ragazzi di Juric, beffati ancora una volta nelin questo campionato sfortunato, ancora un’espulsione perche protesta in modo veemente con Rapuano, i fischi ad Abraham all’uscita dal campo, il boato di gioia per il ritorno di Dybala che in effetti riesce a cambiare in meglio gli ultimi venti minuti. I granata vengono rinchiusi nell’area di rigore e il ...