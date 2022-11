La resa di Kherson vista da Mosca | la propaganda tenta di minimizzare e silenziare Ma i falchi si sfogano nelle chat | “È impotenza militare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Il 9 novembre, il generale Sergei Surovikin, comandante del gruppo congiunto delle truppe russe, e il ministro della Difesa Sergei Shoigu sono pubblicamente arrivati alla conclusione che era tempo per l’esercito russo di lasciare. La città era l’unico centro regionale ucraino occupato durante questa guerra. Fu conquistata all’inizio di marzo e all’inizio di ottobre la Russia ha annesso ufficialmenteinsieme ad altre regioni occupate dell’Ucraina. Da allora, funzionari e propagandisti russi hanno spesso promesso che “la Russia è qui per sempre”, ma già nella seconda metà di ottobre le autorità locali hanno suggerito l’evacuazione dei residenti verso la riva sinistra del fiume Dnepr. Ora l’esercito russo ha lasciato la città, che è rimasta nella Federazione Russa per soli 40 giorni, e giustamente il giornalista dell’opposizione Ilya ...