La reazione di Marvin Vettori dopo il ko di Adesanya | “Forza Izzy | io contro te di nuovo”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) “Iodi. Andiamo ca***”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il fighter italianopochi minutila sconfitta per ko tecnico di IsraelAlex Pereira. Il neozelandese si è visto strappare il titolo dei pesi medi dal brasiliano, che lo aveva già battuto due volte nella kickboxing. Ora il ranking dei pesi medi è in subbuglio perchétre anni lo scettro di campione passa di mano.è il terzo della graduatoria, ma è probabile cheottenga la possibilità di una rivincita.tre anni e cinque difese, se lo merita. Me andagainLet’s fucking go — ...