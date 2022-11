La Rai silura Montesano per la t-shirt fascista Il comico chiama il suo avvocato | «Hanno visto la puntata in anticipo»

(Di domenica 13 novembre 2022) Una maglietta nera con il simbolo della Decima Mas, il reparto d’assalto della Marina militare, e contraddistinta dal motto dannunziano «Memento audere semper». È stata questa la causa che ha portato la Rai a escludere Enricodalla trasmissione “Ballando con le stelle“. Ma ilnon ci sta: ha dato così «mandato all’Giorgio Assumma insieme al suo agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità». A riferirlo è lo stesso attore che ha sottolineato come la maglietta al centro delle polemiche sia stata «vista dai rappresentanti della Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione» e che tutto «il materiale montato è stato ...

