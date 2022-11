La Primavera ritrova i tre punti contro la Feralpisaló

Leggi su seriea24

(Di domenica 13 novembre 2022) Ritorna alla vittoria la SPALdi mister Vito Grieco che, al Centro Sportivo “G.B. Fabbri”, batte per 3-1 il Feralpisalò nella sfida valida per la nona giornata del Campionato2. Vantaggio lampo dei biancazzurri dopo soli due giri di lancette: Saiani se ne va sull’out di sinistra e mette in mezzo un traversone perfetto per Boccia, che raccoglie e insacca alle spalle di Righetti. La SPALlla il match, ma nonostante le tante occasioni non riesce a trovare il raddoppio, così al 38? arriva il pareggio della formazione ospite su una sfortunata deviazione di Breit in un batti e ribatti dentro l’area di rigore. Appena prima dell’intervallo, però, i biancazzurri si riportano avanti grazie al gol di Angeletti, il quale lascia partire una precisa conclusione al volo sul bell’assist di Semenza. Nella seconda frazione la ...