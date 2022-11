La Mercedes torna protagonista in Brasile | Russell domina la gara sprint e rompe il dualismo Red Bull-Ferrari

(Di domenica 13 novembre 2022) Lata. Gli indizi erano ormai tanti e di fatto la crescita era stata certificata in ciascunadalla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva, ma adesso arriva il risultato importante, seppur parziale. Già, perché Georgevince,ndola, larace dele spezza ilRed, che fin qui si erano spartite, decisamente poco equamente, le venti gare e le duerace di questa stagione. Lo fa con merito, visto che il pilota britannico è estremamente intelligente nello sfruttare le difficoltà di Verstappen, ma sapendo anche essere paziente: aspetta il momento giusto per il sorpasso e lo sferra al quindicesimo dei ventiquattro giri, prendendo ...

Nella Sprint Race del GP del Brasile , la Ferrariad essere se stessa e non più quella copia sbiadita vista in Messico . Anche al netto dell'errore in qualifica che, di fatto, ha influenzato la gara di Leclerc . Comunque, con Sainz secondo e ...Dopo più di un anno laa vincere una gara, anche se si tratta solamente di una gara "corta". L'ultima Sprint Race della stagione infatti, che si è corsa sulla pista di Interlagos nel corso del GP del Brasile ,...In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano la Sprint Race del GP del Brasile con la lente d'ingrandimento della tecnica. La Ferrari convince ritrovando competiti ...Interlagos, perfetta per le Sprint Race. Mercedes torna al vertice grazie alla perseveranza del team. Ferrari a due facce e Red Bull sbaglia gomme e set up. Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzan ...