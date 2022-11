La manifestazione avrà il suo start oggi | 13 novembre

Leggi su donnemagazine

(Di domenica 13 novembre 2022) MTV EMA 2022 a Dusseldorf: orari, ospiti e come seguirli in diretta streaming dall'Italia con Rita Ora e Taika Waititi a presentare MTV EMA 2022 a Dusseldorf: orari, ospiti e come seguirli in diretta streaming su Donne Magazine.