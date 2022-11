La liberazione di Kherson e la canzone più bella dell’anno

Leggi su linkiesta

(Di domenica 13 novembre 2022) Le straordinarie e commoventi immagini della popolazione civile diche si precipita per strada ad abbracciare e a ringraziare i liberatori dell’esercito ucraino, dopo nove terribili mesi di occupazione imperialista russa, testimoniano il coraggio di un popolo formidabile, ammirevole e indomito che lotta per la propria indipendenza e per la propria libertà. Quelle immagini colorate dalle bandiere ucraine ed europee dimostrano anche la lungimiranza e la nobiltà del sostegno politico, militare e finanziario che il mondo occidentale ha fornito al governo e all’esercito di Kyjiv. Queste immagini di gioia per ladelle città occupate militarmente dai russi dovrebbero far riflettere quegli europei convinti che i nostri governi avrebbero dovuto abbandonare le anziane signore e i bambini die di un quarto ...