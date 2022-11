La Juventus si lancia all’inseguimento di Pavard?

(Di domenica 13 novembre 2022) Laavrebbe fatto un’offerta per Benjamin, stella del Bayern Monaco. La trattativa con il calciatore sembra però difficile Lasembra intenzionata a fare un tentativo per Benjamin. Il francese sarà impegnato con la sua nazionale ai Mondiali del 2022, con un futuro che sembra essere incerto dopo le recenti dichiarazioni. Il L'articolo

Tuttosport

Una Pro Vercelli tutt'altro che brillante cade 1 - 0 ad Alessandria contro laNext Gen. Bianchi (nell'occasione in completo nero) che non sono riusciti, se non a tratti ...Al 4' Iocolano...È tutto giallorosso il super scontro diretto di giornata , chel'ulteriore segnale delle ambizioni romaniste al primato. IL TABELLINO ROMA -5 - 2 RETI (0 - 1, 2 - 1, 2 - 2, 5 - 2) : ... Lazio, Sarri lancia la sfida: "Siamo un gradino sotto la Juventus, ma possiamo salire" Fabio Caressa ha detto la sua sull'attuale situazione della Juventus di Massimiliano Allegri e sul gioco espresso dai bianconeri ...Partita spettaccolo al Tre Fontane, dove la Roma Primavera ha battuto con un sonoro 5-2 i pari età della Juventus e si è lanciata al comando della classifica con un +5 proprio sui bianconeri.Il match ...