La giornalista Natascia Maesi è la prima donna al timone dell’Arcigay | “Sarò la presidente“

(Di domenica 13 novembre 2022) E venne il tempo di unaal. Le si chiama45enne, nata a Caserta e laureata in filosofia a Napoli, è laelettadi Arcigay al XVII Congresso nazionale svoltosi a Latina. Segretario Gabriele Piazzoni Confermato Gabriele Piazzoni, 38 anni di Crema, come segretario. Approvata la mozione ‘Orgoglio in movimento’ e ribadita con voto unanime l’identità antifascista e pacifista dell’associazione. “Sono molto onorata del ruolo di cui l’associazione oggi mi investe e che è l’esito di un percorso che viene da lontano e che coinvolge numerose attiviste“, le parole di, che vive a Siena, dove si occupa di uffici stampa e ...

La giornalista 45enne, espressione del Comitato territoriale di Siena, è stata votata al XVII Congresso nazionale, in cui è stata ribadita anche l'identità antifascista e pacifista dell'associazione