La Gelbison si prende il derby campano | Turris ko

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi pomeriggio allo stadio “M. Torre” di Pagani in campo la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C, con iltra lae la. Cilentani reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Pescara, mentre i corallini dopo tre ko di fila nell’ultimo turno hanno raccolto un pari contro il Latina.che termina con il risultato di 1-0 dei padroni di casa. Il risultato si sblocca nel secondo tempo per opera di De Sena, è lui a mandare il pallone in rete e a consegnare ai suoi i tre punti.1-0 Marcatore: 14’st De Sena(3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Citarella (20’st Savini), Uliano, Fornito (39’st Sane), ...