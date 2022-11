La Ducati realizza una storica doppietta MotoGP-Superbike | creatività e investimenti nell’era Covid

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022). Oggi è un giorno storico per l’Italia dei motori e per la. La Casa di Borgo Panigale, per la prima volta nella storia, è riuscita a vincere nello stesso anno nella massima cilindrata del motociclismo mondiale, la, e in, categoria guida delle derivate di serie. Un successo reso possibile dalle vittorie di Francesco Bagnaia, in top-class, e di Alvaro Bautista sulla Panigale V4R, sfruttando un mezzo di grandissima efficienza tecnologica. Non vi sono dubbi che, oltre alle qualità di guida dimostrate dai centauri in questione, l’azienda acquisita da Audi 10 anni fa sia riuscita a concentrare assai benee tecnologia. Non è un mistero che le, nelle categorie citate, siano diventate di anno in anno un ...