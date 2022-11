La danza delle ombre Spie | agenti e molti segreti raccontati da Guido Olimpio

Leggi su formiche

(Di domenica 13 novembre 2022) La data: un giorno qualsiasi dopo il luglio del 1986. Il luogo: Roma. Aldrich Ames, seduto alla sua scrivania nell’ambasciata americana, sceglie i documenti più interessanti e li mette da parte. In attesa. Dovrebbero essere distrutti ogni sera, verso le 18, invece lui non lo fa. Ogni tanto li infila in una borsa, nascosti all’interno di una rivista o di un giornale. Poi, in giorni designati, va all’appuntamento con l’amico “Sam II”, un agente dei servizisovietici. Il russo lo passa a prendere, lo fa salire in auto e gli chiede di sdraiarsi sul sedile posteriore con un cappellino da baseball in testa. La destinazione finale è la “residenza” ufficiale dell’Urss nella capitale, dove passano due o tre ore, a volte insieme a un altro interlocutore, noto come Vlad. Un metodo semplice, quasi sorprendente per quanto è alla luce del sole. Ames è infatti autorizzato a ...