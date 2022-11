“La capolista se ne va” ai Quartieri Spagnoli a Napoli bandiere e emozioni – Video da brividi

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilvince con l’Udinese e consolida il primo posto, aisi canta: “Lase ne va“. Il coro è stato intonato anche allo stadio Diego Armando Maradona, appena dopo la fine di-Udinese. Oltre cinquantamila persone unite in un solo coro: “E se ne va, lase ne va“, mentre i giocatori festeggiavano sotto le curve, per ringraziarli del sostegno durato per tutta la partita. Un sostegno che è diventato ancora più forte subito dopo aver subito i due gol dei friulani. Il pubblico dopo un attimo di smarrimento ha cominciato di nuovo a cantare forte, perché ha capito che in quel momento serviva ancora di più quella borraccia lanciata al ciclista in salita, metafora utilizzata da Spalletti.si canta “La ...

