(Di domenica 13 novembre 2022) ROMA – Nelle profondità dell’Emilia si nasconde La, una piccola provincia circondata da una distesa di campi che arriva fino all’orizzonte. Qui sembra non succedere mai niente, ma qualcosa sta per cambiare… “La”, con, Silvia e Giulia Provvedi, Eleonora Giovanardi, Nina Zilli,, Alfredo Castro, Angela Baraldi e la voce narrante di Piera Degli Esposti, arriverà in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 24. Un film per la regia di Cinzia Bomoll. Officine Ubu. L'articolo L'Opinionista.

L'Opinionista

... che Steven Spielberg venne respinto per tre volte dalla scuola didella University of Southern. L'elenco potrebbe continuare. Dall' Elogio a Franti di Eco ai Miserables di Hugo: la ...Una storia daapprofondimento 50 anni fa l'attentato di Monaco, Steven Spielberg lo narra in ... quello di un lieto fine della sua storia in: 'Sono lusingato che la mia storia possa ... “La California” al cinema dal 24 novembre con Andrea Roncato e Lodo Guenzi ROMA - Nelle profondità dell'Emilia si nasconde La California, una piccola provincia circondata da una distesa di campi che arriva fino all'orizzonte. Qui ...Nel 2020 al 72enne attore è stato diagnosticato un cancro al sistema linfatico e a gennaio dell’anno successivo ha preso il Covid e ha passato cinque settimane in terapia intensiva: quando ne è uscito ...